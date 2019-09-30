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В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Повышенный уровень погодной опасности будет действовать до 9:00 2 октября, уточняет «Газета.ру».

В центре погоды «Фобос» агентству также рассказали, что в понедельник москвичей и гостей столицы ожидает пасмурная погода с небольшими дождями и температурой до 14 градусов тепла. В области температура поднимется до 10-15 градусов тепла.

О порывистом ветре синоптики сообщали и ранее 30 сентября. Уточняется, что днем в Москве будет облачно, пройдет дождь. Будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.

По данным ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на этой неделе в Москву придут сильные дожди. С воскресенья до среды, 2 октября, в столице выпадет около 40% от месячной нормы осадков.

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