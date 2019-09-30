Новый международный терминал аэропорта Хабаровска начнут строить в 2020 году

Строительство нового международного терминала аэропорта Хабаровска должно начаться в 2020 году. Об этом заявил в понедельник, 30 сентября, глава совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк.

По его словам, строительство терминала международных авиалиний входит во второй этап реконструкции аэропорта Хабаровск, передает ТАСС.

Басюк отметил, что сейчас заканчивается проектирование терминала, в ноябре-декабре планируется подать документы на государственную экспертизу.

Он добавил, что площадь нового терминала составит порядка 20 тыс. кв. м, а пропускная способность будет более 1 млн пассажиров в год. Стоимость проекта оценивается в 3–3,5 млрд рублей.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) — это крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров.

Ранее в сентябре сообщалось, что строительство нового терминала также планируется начать в 2020 году в аэропорту Воронежа. После реконструкции авиаузла годовой пассажиропоток может вырасти до 2,5 млн человек.