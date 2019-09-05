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Терминал аэропорта Минеральных Вод открылся после реконструкции

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Фото: gubernator.stavkray.ru
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В аэропорту Минеральных Вод состоялось торжественное открытие терминала после проведенной реконструкции. Об этом информирует управление пресс-службы главы Ставропольского края.

Два зала прилета соединили под одной крышей, это позволило сделать воздушную гавань более комфортной для пассажиров. Площадь аэровокзала составляет более 9 тыс. кв. м. Пропускная способность на внутренних рейсах — тысяча человек в час, на международных — 240 пассажиров, передает NewsTracker. Обновленный терминал за год сможет обслужить 3,1 млн человек.

Аэропорт Минеральные Воды имеет федеральный статус, является одним из самых крупных в Северо-Кавказском федеральном округе и на Юге России. Указом президента от 31 мая 2019 года транспортному объекту присвоено имя М.Ю. Лермонтова.

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