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Пассажиропоток аэропорта в Воронеже вырастет до 2,5 млн человек

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После реконструкции аэропорта в Воронеже годовой пассажиропоток может вырасти до 2,5 млн человек. Такие прогнозы озвучил новый собственник воздушной гавани.

Строительство нового терминала планируют начать в 2020 году. Проект реализуют в четыре этапа. В частности, собственник намерен создать сектор по обслуживанию пассажиров из стран Таможенного союза. Об этом сообщает ИА «Абирег».

В областном правительстве отметили, что в 2018 году пассажиропоток вырос на 26%, при этом текущая пропускная способность авиаузла ограничена. После расширения аэропорта пассажиропоток может вырасти в три раза и достигнуть 2,5 млн человек в год.

Ранее сообщалось, что в Воронеже планируют создать два Welcome-центра. Туристы и местные жители будут получать информацию о достопримечательностях, планируемых событиях, исторических зданиях, экскурсиях и маршрутах для прогулок.

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