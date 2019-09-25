Пассажиропоток аэропорта в Воронеже вырастет до 2,5 млн человек

После реконструкции аэропорта в Воронеже годовой пассажиропоток может вырасти до 2,5 млн человек. Такие прогнозы озвучил новый собственник воздушной гавани.

Строительство нового терминала планируют начать в 2020 году. Проект реализуют в четыре этапа. В частности, собственник намерен создать сектор по обслуживанию пассажиров из стран Таможенного союза. Об этом сообщает ИА «Абирег».

В областном правительстве отметили, что в 2018 году пассажиропоток вырос на 26%, при этом текущая пропускная способность авиаузла ограничена. После расширения аэропорта пассажиропоток может вырасти в три раза и достигнуть 2,5 млн человек в год.

Ранее сообщалось, что в Воронеже планируют создать два Welcome-центра. Туристы и местные жители будут получать информацию о достопримечательностях, планируемых событиях, исторических зданиях, экскурсиях и маршрутах для прогулок.