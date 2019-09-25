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Крупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине

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Фото: TASS/imago/Xinhua/Ju Huanzong
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Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине.

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Как сообщает издание China Daily, введение в эксплуатацию воздушной гавани запланировано на 30 сентября. Однако первые рейсы Дасин примет уже 25 сентября.

Строительство аэропорта началось пять лет назад и завершилось 30 июня. Общий объем инвестиций составил около $11,7 млрд. Дасин находится в 46 км к югу от центральной части Пекина.

Аэропорт позволит оптимизировать потоки пассажиров. На момент открытия пропускная способность воздушной гавани составит около 45 млн пассажиров в год.

Ранее стало известно, что экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunch, ставший самым большим воздушным судном в мире, планируют продать за $400 млн.

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