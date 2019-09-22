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Welcome-центры для туристов появятся в Воронеже

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В Воронеже создадут два Welcome-центра, где туристы и местные жители смогут получить бесплатную информацию об исторических зданиях, достопримечательностях, предстоящих знаковых событиях, маршрутах для прогулок, экскурсиях, гостиницах. Об этом заявил мэр города Вадим Кстенин на II Всероссийском съезде туристско-информационных центров.

Он отметил важность проведения этого мероприятия в столице Воронежской области, передает ИА «Абирег». «Во-первых, нам есть что показать и есть чем гордиться. Во-вторых, всё, что мы делаем для повышения туристской привлекательности Воронежа, служит в первую очередь самим воронежцам», — сказал Кстенин.

В съезде принимают участие 214 представителей туристско-информационных центров из 70 регионов России. Главной темой стало продвижение туристических возможностей.

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