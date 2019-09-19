Третью взлетно-посадочную полосу открыли в аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево в четверг, 19 сентября, открылась третья взлетно-посадочная полоса. Она приняла первый самолет из Санкт-Петербурга.

По традиции авиалайнер встретили водной аркой, сообщает телеканал «360».

Открытие третьей полосы позволит увеличить количество взлетов и посадок в аэропорту с 65 операций в час до 90. Длина полосы составляет 3,2 км, ширина — 60 м.

На мероприятии присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что благодаря большой инвестиционной программе Шереметьево становится более удобным и более доступным для пассажиров.

«Сегодня ведется большая, масштабная работа — огромные инвестиции, порядка $2 млрд. Нас это очень радует, потому что это создает огромное количество рабочих мест для наших жителей», — цитирует главу региона РИАМО.

В ходе строительства ВПП-3 было реализовано инновационное для России решение по сооружению мостового перехода. Он рассчитан на движение воздушных судов. Конструкция сможет выдержать все типы современных и перспективных воздушных судов, а также их модификаций, в том числе А380, уточняет агентство городских новостей «Москва».

12 сентября сообщалось, что компания «Аэроэкспресс» пустит автобусы от станции метро «Ховрино» до терминала В аэропорта Шереметьево. Экспресс-автобусы начнут курсировать осенью 2019 года по трассе М-11.