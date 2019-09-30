Российские военные выполнят наблюдательный полет над Венгрией

Российские военные с 30 сентября по 4 октября выполнят наблюдательный полет над территорией Венгрии. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Наблюдательный полет на самолете Ан-30Б будет совершен в рамках реализации международного Договора по открытому небу.

Российский самолет будет совершать вылеты с венгерской авиабазы Папа. Максимальная дальность полета составит 1180 км.

«Ан-30Б пролетит по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а венгерские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором», — говорится в публикации.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью.

Ранее специалисты из России с 22 по 30 сентября выполнили наблюдательный полет над территорией США.