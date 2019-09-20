Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над США

Наблюдательный полет над территорией США в рамках Договора по открытому небу выполнят специалисты из России. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщила газета «Красная звезда».

«Наблюдательный полет над США будет выполняться в период с 22 по 30 сентября с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс», — пишет издание.

Отмечается, что российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а американские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения.

Полет будет осуществляться на самолете Ту-154М ЛК-1.

Договор по открытому небу — многостороннее международное соглашение, подписанное в 1992 году в Хельсинки. Согласно ему, каждая из 34 стран-участниц получила право совершать полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

18 сентября сообщалось, что самолет ВВС США провел многочасовой наблюдательный полет над Россией.