Прямой эфир

Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над США

0
Фото: Flickr.com/José Luis Celada Euba
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наблюдательный полет над территорией США в рамках Договора по открытому небу выполнят специалисты из России. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщила газета «Красная звезда».

«Наблюдательный полет над США будет выполняться в период с 22 по 30 сентября с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс», — пишет издание.

Отмечается, что российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а американские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения.

Полет будет осуществляться на самолете Ту-154М ЛК-1.

Договор по открытому небу — многостороннее международное соглашение, подписанное в 1992 году в Хельсинки. Согласно ему, каждая из 34 стран-участниц получила право совершать полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

18 сентября сообщалось, что самолет ВВС США провел многочасовой наблюдательный полет над Россией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил полет у границ России
Военные США и Украины проведут наблюдательный полет над территорией РФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019