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Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва

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Десятки городов Украины могут оказаться без тепла предстоящей зимой. Об этом сообщили в компании «Нафтогаз Украины».

Представители компании называют главной причиной возможного коллапса слабую платежную дисциплину тепловых компаний, которые опаздывают с оплатой газа.

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Жалобы «Нафтогаза» тепловые компании перенаправляют к потребителям газа — украинским гражданам. Отмечается, что зимой 2018 года население не доплачивало в среднем 7-8 млрд гривен в месяц.

В результате из-за больших долгов отопительный сезон оказался под угрозой срыва в Одессе, где предприятия задолжали 1,7 млн гривен, а также в Кривом Роге, где долги достигли показателя 1,76 млрд гривен, пишет «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, в черном списке «Нафтогаза» производители тепла из Киева, Винницы, Николаева, Харькова, Черкасс, Полтавы, Львова и Ивано-Франковска. При этом пока неизвестно, как именно власти намерены решить данную ситуацию.

25 сентября глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина успешно подготовилась к зиме, о чем свидетельствует объем запасов топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) страны.

14 сентября сообщалось, что украинские граждане отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за того, что уровень жизни в стране продолжает падать. Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам.

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