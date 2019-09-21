Прямой эфир

«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «Нафтогаз Украины» рассчитала стоимость транзита российского газа с привязкой к объему бронирования мощности на ближайшие пять лет. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Терминальная стадия: почему Украина объявила о покупке газа из США
Сумеет ли Киев построить терминалы и перейти на СПГ

По данным «Нафтогаза», с 2020 по 2024 год при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс.куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56 за 1 тыс.куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км, отмечает «Интерфакс-Украина».

На прошлой неделе в Брюсселе состоялся очередной раунд консультаций между представителями Украины, России и Европейской комиссии об условиях использования украинской газотранспортной системы (ГТС) после завершения действующего контракта между украинским «Нафтогазом» и «Газпромом» 1 января 2020 года.

В ходе встречи глава Минэнерго России Александр Новак предложил сторонам временно продлить существующий с Украиной контракт на транзит газа. Министр энергетики Украины Алексей Оржель позитивно оценил переговоры по газу. «Но риск неподписания контракта о транзите остается», — заявил он.

Как отметил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович, ЕК считает своим приоритетом достижение долгосрочной договоренности по транзиту российского газа в Евросоюз через Украину.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения о его продлении. Москва предложила украинской стороне варианты, однако в «Нафтогазе» от них отказались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Нафтогаз» посоветовал и дальше готовиться к прекращению транзита газа
На Украине назвали «Нафтогаз» серьезной проблемой для Зеленского

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019