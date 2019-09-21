«Нафтогаз» рассчитал цену транзита российского газа на пять лет

Компания «Нафтогаз Украины» рассчитала стоимость транзита российского газа с привязкой к объему бронирования мощности на ближайшие пять лет. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

По данным «Нафтогаза», с 2020 по 2024 год при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс.куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56 за 1 тыс.куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км, отмечает «Интерфакс-Украина».

На прошлой неделе в Брюсселе состоялся очередной раунд консультаций между представителями Украины, России и Европейской комиссии об условиях использования украинской газотранспортной системы (ГТС) после завершения действующего контракта между украинским «Нафтогазом» и «Газпромом» 1 января 2020 года.

В ходе встречи глава Минэнерго России Александр Новак предложил сторонам временно продлить существующий с Украиной контракт на транзит газа. Министр энергетики Украины Алексей Оржель позитивно оценил переговоры по газу. «Но риск неподписания контракта о транзите остается», — заявил он.

Как отметил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович, ЕК считает своим приоритетом достижение долгосрочной договоренности по транзиту российского газа в Евросоюз через Украину.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения о его продлении. Москва предложила украинской стороне варианты, однако в «Нафтогазе» от них отказались.