МИД ФРГ заявил о поддержке Deutsche Welle в случае необходимости

Министерство иностранных дел Германии готово поддержать корпорацию Deutsche Welle, поскольку верит в ее редакционную независимость, передает ТАСС. Таким образом представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Райнер Бройль прокомментировал просьбу комиссии Госдумы признать немецкое издание иноагентом.

«Мы поддерживаем Deutsche Welle, верим в ее редакционную независимость. Разумеется, если потребуется, мы обсудим с Deutsche Welle и в случае необходимости поддержим ее», — цитирует Бройля сайт kp.ru.

В МИД РФ между тем сообщили, что в случае поступления запроса о лишении Deutsche Welle аккредитации в стране ведомство рассмотрит этот вопрос в установленном порядке, передает «РИА Новости».

Ранее в этот же день глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в стране немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle из-за нарушения российского законодательства.

Он отметил, что в действиях Deutsche Welle были выявлены признаки оправдания экстремизма.

8 августа МИД России осудил призывы Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве. Во внешнеполитическом ведомстве сочли это вмешательством во внутренние дела РФ.

Несанкционированная акция, о которой шла речь, состоялась в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения.