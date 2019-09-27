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В действиях Deutsche Welle нашли признаки оправдания экстремизма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В действиях немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle были выявлены признаки оправдания экстремизма. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщил глава комиссии Государственной думы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

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По словам депутата, редакция Deutsche Welle «нарушила много законов» на территории России.

«Deutsche Welle обладает всеми признаками, как мы считаем, иностранного агента. Они ведут и вели политическую деятельность, а также финансируются из бюджета Федеративной Республики Германия», — цитирует его слова «Интерфакс».

Пискарев отметил, что комиссия Госдумы направит собранные по телерадиокомпании материалы в МИД РФ для изучения вопроса о лишении аккредитации.

8 августа МИД России осудил призывы Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве. Во внешнеполитическом ведомстве сочли это вмешательством во внутренние дела РФ.

Несанкционированная акция, о которой шла речь, состоялась в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения.

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