В действиях Deutsche Welle нашли признаки оправдания экстремизма

В действиях немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle были выявлены признаки оправдания экстремизма. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщил глава комиссии Государственной думы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

По словам депутата, редакция Deutsche Welle «нарушила много законов» на территории России.

«Deutsche Welle обладает всеми признаками, как мы считаем, иностранного агента. Они ведут и вели политическую деятельность, а также финансируются из бюджета Федеративной Республики Германия», — цитирует его слова «Интерфакс».

Пискарев отметил, что комиссия Госдумы направит собранные по телерадиокомпании материалы в МИД РФ для изучения вопроса о лишении аккредитации.

8 августа МИД России осудил призывы Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве. Во внешнеполитическом ведомстве сочли это вмешательством во внутренние дела РФ.

Несанкционированная акция, о которой шла речь, состоялась в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения.