Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle

МИД РФ не будет комментировать развитие ситуации с телерадиокомпанией Deutsche Welle до проведения ее анализа депутатами Госдумы. Об этом в четверг, 5 сентября, заявила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Что касается реакции на происходящее, то она должна быть адекватной и пропорциональной», — цитирует ее «РИА Новости».

8 августа МИД России осудил призывы Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве. Во министерстве сочли это вмешательством во внутренние дела РФ.

4 сентября стало известно, что руководство Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы, на котором должны были рассматриваться вопросы, касающиеся попыток влияния на дела РФ извне.