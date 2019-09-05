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Захарова призвала дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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МИД РФ не будет комментировать развитие ситуации с телерадиокомпанией Deutsche Welle до проведения ее анализа депутатами Госдумы. Об этом в четверг, 5 сентября, заявила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Что касается реакции на происходящее, то она должна быть адекватной и пропорциональной», — цитирует ее «РИА Новости».

8 августа МИД России осудил призывы Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве. Во министерстве сочли это вмешательством во внутренние дела РФ.

4 сентября стало известно, что руководство Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы, на котором должны были рассматриваться вопросы, касающиеся попыток влияния на дела РФ извне.

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