Руководство Deutsche Welle вызовут в Госдуму для объяснений

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит на заседание руководство немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, чтобы задать вопросы, касающиеся попыток влияния на дела РФ извне. Об этом в среду, 4 сентября, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

По его словам, комиссия намерена «обратиться к дирекции, к администрации дирекции с просьбой все-таки прибыть» на встречу с комиссией.

«Мы их здесь радушно примем и получим ответы на вопросы, которые нас интересуют», — цитирует парламентария ТАСС.

8 августа МИД России осудил призывы Deutsche Welle к участию в несанкционированных акциях в Москве. Во внешнеполитическом ведомстве сочли это вмешательством во внутренние дела РФ.

Несанкционированная акция, о которой шла речь, состоялась в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения.