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В Китае протесты в Москве назвали попыткой Запада вмешаться в дела РФ

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Фото: ТАСС/Артем Иванов
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Позицию ряда западных стран по несогласованным акциям в Москве следует расценивать как попытки вмешательства во внутренние дела России. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан 20 августа.

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«Мы поддерживаем официальную позицию России. <…> Это типичное вмешательство во внутреннюю политику России, свидетельствующее о гегемонии [Запада]», — цитирует его агентство ТАСС.

Действия российских властей во время несанкционированных акций Гэн Шуан назвал полностью законными. В то же время он выразил озабоченность действиями западных стран, «выпрыгивающих откуда ни возьмись и предпринимающих неблаговидные действия».

Ранее в Москве состоялись пять акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Два митинга — 27 июля и 3 августа не были согласованы с властями столицы, мероприятия 20 июля и 10 августа были одобрены. В ходе акций были зафиксированы многочисленные правонарушения. Так, например, участники акции 10 августа после санкционированного митинга устроили еще один незаконный протест, в ходе которого были задержаны 136 демонстрантов.

Еще одна согласованная акция состоялась 17 августа, в ней приняли участие около 4 тыс. человек. Правонарушений зафиксировано не было.

16 августа ряд организаций подали иски общей суммой около 13 млн рублей о возмещении ущерба к инициаторам митингов — Илье Яшину, Юлии Галяминой, Любови Соболь, Ивану Жданову, Алексею Навальному, Владимиру Милову. Претензии вызваны действиями участников акций. В частности, ГУП «Мосгортранс» требует взыскать с ответчиков более 1,2 млн рублей за простой транспорта, произошедший во время перекрытия митингующими проезжей части.

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