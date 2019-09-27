Представители ВС Белоруссии будут наблюдать за учением НАТО в Латвии

Представители вооруженных сил Белоруссии будут вести наблюдение за учениями НАТО «Серебряная стрела – 2019», которые пройдут в Латвии 2 октября. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

«Два представителя вооруженных сил Республики Беларусь по приглашению Латвийской Республики примут участие в наблюдении за активной фазой проводимого на ее территории многонационального тактического учения вооруженных сил государств — членов НАТО «Серебряная стрела – 2019», — рассказали в ведомстве.

Международные учения НАТО «Серебряная стрела – 2019» проходят в Латвии с 23 сентября по 6 октября. В них принимают участие военнослужащие из Латвии, Албании, Чехии, Эстонии, Италии, Канады, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании. В качестве цели учений заявлены улучшение сотрудничества национальных военных сил с союзниками, а также планирование и проведение оборонных операций.

26 сентября сейм Латвии обозначил Россию главной угрозой национальной безопасности.

5 сентября стало известно, что экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила о необходимости объединения стран Прибалтики и Польши для противостояния России. Вике-Фрейберга считает, что Россия якобы перестала скрывать свои имперские амбиции, поэтому НАТО, Латвия, Литва, Эстония и Польша должны быть готовы использовать все имеющиеся средства сдерживания и готовиться к «самому мрачному сценарию».