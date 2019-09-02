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Пушков ответил латвийскому министру на слова об «оккупации» СССР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление главы латвийского МИДа Эдгарса Ринкевичса о том, что в России «впали в истерику», не признавая «оккупацию» страны Советским Союзом.

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«В России по поводу заявлений из Риги никто не нервничает. Истерику нон-стоп вокруг России устраивают в Латвии, и длится она уже четверть века. Уже и в НАТО приняли, и в ЕС, а всё не успокоятся», — написал парламентарий в своем Twitter в понедельник, 2 сентября.

Пушков высказал мнение, что у латвийской элиты нет другой идеи, кроме паранойи.

Ранее в августе Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР: они были лишь «оккупированы Советским Союзом», а после восстановили свою независимость. Таким образом он ответил на сообщение российского МИДа в Twitter, в котором говорилось, что страны Балтии после обретения независимости в начале 1990-х годов так и не смогли стать демократическими правовыми государствами.

В середине июля внешнеполитические ведомства Литвы, Латвии и Эстонии выразили протесты России из-за салютов, запланированных на 75-ю годовщину освобождения от фашистов прибалтийских городов. В частности, в литовском МИДе назвали «чрезвычайно важной» победу над нацизмом, однако заявили, что «конец Второй мировой войны не принес Литве свободы — это означало начало советской оккупации». В этой связи салюты назвали неприемлемыми.

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