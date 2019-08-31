Посольство России напомнило главе МИД Латвии о логике

Посольство Российской Федерации в Латвии отказалось понимать логику министра иностранных дел Латвии Эдгарса Рикевичса, заявившего, что республика никогда не входила в состав Советского Союза. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Facebook дипмиссии 29 августа.

«Логика — это наука. Этот тезис, казалось, нельзя оспорить. Однако всё возможно в нашем многоцветном мире. Латвийской ССР не существовало — была «оккупация». Каким же образом согласно Конституции СССР и союзному договору Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством?» — поинтересовались там.

В посольстве также отметили, что «нельзя выйти, предварительно не войдя».

27 августа глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР: они были лишь «оккупированы Советским Союзом», а после восстановили свою независимость. Таким образом он ответил на сообщение российского МИДа в Twitter, в котором говорилось, что страны Балтии после обретения независимости в начале 1990-х годов так и не смогли стать демократическими правовыми государствами.

В середине июля внешнеполитические ведомства Литвы, Латвии и Эстонии выразили протесты России из-за салютов, запланированных на 75-ю годовщину освобождения от фашистов прибалтийских городов. В частности, в литовском МИДе назвали «чрезвычайно важной» победу над нацизмом, однако заявили, что «конец Второй мировой войны не принес Литве свободы — это означало начало советской оккупации». В этой связи салюты назвали неприемлемыми.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ назвала подобную позицию «абсурдной и кощунственной». Она добавила, что салюты даются в честь людей, которые «воевали не за политические ценности и лозунги, а за то, чтобы у мира, в частности у Европы, был шанс на мирную, спокойную жизнь».

Страны Прибалтики обвиняют СССР в оккупации их территорий в период с 1940 по 1991 год. Руководство России неоднократно отмечало нелепость заявлений об «оккупации», так как государства вошли в состав СССР на договорной основе.