Россиянам дали советы по адаптации после отпуска

Отдыхающим за границей россиянам порекомендовали возвращаться из отпуска вечером, примерно за четыре дня до выхода на работу, чтобы избежать стресса от акклиматизации. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По словам специалиста, резкая смена климата — всегда стресс для организма, и если отпуск проходит в стране с другим часовым поясом, то перед возвращением следует провести коррекцию режима дня, приблизив его к привычному. Кроме того, желательно планировать возвращение на вечернее время: так организм сможет отдохнуть во время ночного сна.

Тяжельников подчеркнул, что при планировании отпуска в стране, климат которой отличается от домашнего, оптимально задержаться там на срок не меньше двух недель, поскольку шесть-семь дней потребуется только на акклиматизацию.

Смягчить стресс от смены климата поможет соблюдение ряда правил во время отпуска: пить больше воды, не находиться под открытым солнцем больше 15 минут, не загорать на пляже с 11:00 до 16:00, пишет НСН. При наличии хронических заболеваний лучше всего держаться в тени. Также не рекомендуется переедать, вместо этого лучше употреблять больше фруктов и овощей.

В июле терапевт назвал способы справиться с акклиматизацией без тяжелых последствий. В частности, оптимальной профилактикой акклиматизации является планирование отпуска на срок не менее двух недель, а также отказ от выезда с детьми на отдых далеко за пределы региона.