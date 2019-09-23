Прямой эфир

Названы самые бюджетные направления авиаперелетов в октябре

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наиболее дешевыми направлениями в октябре из Москвы являются Рига, Гюмри и Минск. К такому выводу пришли эксперты сервиса поиска авиабилетов Aviasales, результаты исследования приводит «Интерфакс» 23 сентября.

Самый Восток: чем привлекает Оман российских туристов
Каковы шансы султаната откусить кусок «туристического пирога» у своих соседей по региону

Так, авиабилеты из Москвы в Ригу (Латвия) в среднем обойдутся в 6,9 тыс. рублей в обе стороны. Улететь в Гюмри (Армения) или Минск (Белоруссия) и вернуться в российскую столицу стоит чуть дороже — около 8 тыс. рублей.

Также эксперты предлагают обратить внимание на Братиславу (Словакия) — средняя стоимость билетов из Москвы и обратно составляет 8,7 тыс. рублей, а также на Лейпциг и Кельн (Германия) — около 9 тыс. рублей.

До 10 тыс. рублей обойдется перелет в обе стороны из Москвы в Карлсруэ (Германия) и Эйндховен (Нидерланды), до 12 тыс. рублей — в Хельсинки (Финляндия), Пизу (Италия), Карловы Вары (Чехия), Вильнюс (Литва) и Геную (Италия).

Ранее в сентябре, исследуя цены на поездки по России, эксперты называли одними из самых бюджетных перелеты из Калуги в Минеральные Воды и Сочи, а также из Москвы в Махачкалу и из Краснодара в Санкт-Петербург.

Также россияне рассказали о предпочитаемых направлениях отдыха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Краснодарский край и Крым обогнали Турцию по итогам летнего отдыха
Власти рассказали о росте турпотока в Москву

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019