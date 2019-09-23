Названы самые бюджетные направления авиаперелетов в октябре

Наиболее дешевыми направлениями в октябре из Москвы являются Рига, Гюмри и Минск. К такому выводу пришли эксперты сервиса поиска авиабилетов Aviasales, результаты исследования приводит «Интерфакс» 23 сентября.

Так, авиабилеты из Москвы в Ригу (Латвия) в среднем обойдутся в 6,9 тыс. рублей в обе стороны. Улететь в Гюмри (Армения) или Минск (Белоруссия) и вернуться в российскую столицу стоит чуть дороже — около 8 тыс. рублей.

Также эксперты предлагают обратить внимание на Братиславу (Словакия) — средняя стоимость билетов из Москвы и обратно составляет 8,7 тыс. рублей, а также на Лейпциг и Кельн (Германия) — около 9 тыс. рублей.

До 10 тыс. рублей обойдется перелет в обе стороны из Москвы в Карлсруэ (Германия) и Эйндховен (Нидерланды), до 12 тыс. рублей — в Хельсинки (Финляндия), Пизу (Италия), Карловы Вары (Чехия), Вильнюс (Литва) и Геную (Италия).

Ранее в сентябре, исследуя цены на поездки по России, эксперты называли одними из самых бюджетных перелеты из Калуги в Минеральные Воды и Сочи, а также из Москвы в Махачкалу и из Краснодара в Санкт-Петербург.

Также россияне рассказали о предпочитаемых направлениях отдыха.