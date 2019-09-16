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Россияне назвали предпочитаемые направления для отдыха

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Жители России больше всего хотели бы побывать в Италии, Франции, США и Турции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного экспертами аналитического центра НАФИ, которые поступили в распоряжение RT 16 сентября.

В опросе участвовали 1600 россиян старше 18 лет.

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Посетить Италию и Францию хотели бы по 9% респондентов, США и Турцию — по 7%, а навестить Германию мечтают 5% россиян.

Совершить путешествие в Великобританию или Испанию хотели бы 4% участников опроса.

Тех, кто предпочел бы провести отпуск в Японии, Индии, Китае, Таиланде, Австралии, Новой Зеландии, а также в странах СНГ, Египете и других государствах Ближнего Востока насчитывается по 3% на каждое направление.

Меньше всего жителей России интересуют поездки в Чехию, Израиль, Грецию и Скандинавские страны — по 2% на каждое направление.

Всего 1% респондентов заявили, что хотели бы побывать в любой зарубежной стране. При этом 9% россиян вообще не желают выезжать за границу.

Согласно данным опроса, туристические поездки по России за последний год совершал каждый пятый житель страны — 21%. Путешествующих за рубеж в 2,5 раза меньше — 8%.

За границу чаще всего выезжали жители Северо-Западного федерального округа (СЗФО) — 14%, жители Москвы и Санкт-Петербурга — по 15% выезжающих на каждый город.

Согласно опросу, проведенному экспертами сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip в мае этого года, россияне стали меньше времени проводить в заграничных поездках по сравнению с прошлым годом. По данным опроса, средняя продолжительность поездки пользователей сервиса в 2018 году составляла 9,3 дня, а в 2019-м — 8,7 дня. Минск традиционно возглавил топ самых доступных зарубежных направлений для наших соотечественников. Канада же оказалась страной, по которой путешествуют дольше всего — 37 дней.

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