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Российские путешественники рассказали о поездках внутри страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пользователи Сети, на протяжении года путешествующие по России, рассказали о деталях своих поездок. Опрос проводился мобильным приложением MAPS.ME и компанией ResearchMe, партнером Mail.ru Group по реализации маркетинговых исследований. В исследовании приняли участие 2500 пользователей Сети в возрасте от 16 лет.

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О своей последней поездке по стране большая часть путешественников (96%) отозвалась положительно. У 32% отдых длился пять-семь дней, у 30% — от одной до двух недель, а у 28% — два–три дня. Предпочтение коротким поездкам отдают люди от 16 до 24 лет, люди от 45 лет выбирают более продолжительные путешествия.

Для 37% опрошенных это была поездка в гости к друзьям или родственникам, для 28% — пляжный отдых, а 19% выбрали культурный досуг. До места назначения 33% участников опроса добирались на машине и на поезде. 17% летели на самолете, автобус выбрали 16% респондентов.

В бюджет менее 10 тыс. рублей удалось уложиться 21% опрошенных. 19% потратили от 10 до 20 тыс. рублей, а 23% поездка обошлась в сумму от 20 до 40 тыс. рублей. 16% пользователей потратили от 40 до 60 тыс. рублей, 14% — от 60 до 100 тыс. рублей. Более 100 тыс. рублей потратили на отдых в России 3% опрошенных.

Большой популярностью у россиян, путешествующих по стране на протяжении года, пользуется культурный отдых с посещением музеев и экскурсий, число людей, предпочитающих такой досуг, составило 52% от всех опрошенных респондентов. Пляжный отдых выбрали 50% туристов, поездки к родственникам и друзьям — 49%.

В 46% случаев на путешествия по России люди тратят пять-семь дней, у 35% опрошенных отдых в пределах страны занимает два или три дня. В поездки длиной в одну-две недели ездят 28% россиян. Большинство из них (53%) планируют поездку за несколько дней до отправления.

Лидером туристических направлений стал юг страны, в том числе Крымский полуостров, — за последний год его посетили 43% респондентов. Второе и третье места заняли Санкт-Петербург (28%) и Москва (27%).

Отдых с семьей предпочитают 58% опрошенных, а 39% ездят в путешествия с друзьями. Отдыхать со второй половиной ездят 38% туристов, 23% путешествуют в одиночку.

Восемь из десяти путешественников получили приятные впечатления от отдыха в пределах страны. Соотношением цены и качества остались довольны всего 40% опрошенных, среди которых лидируют мужчины. Условиями проживания остались довольны 55% пользователей, качеством питания в поездках — 66%. Претензий к экскурсиям и транспорту не обнаружилось у 59% и 60% соответственно.

В начале июня сообщалось, что отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон 2019 года.

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