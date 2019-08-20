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Ростуризм займется созданием реестра туристических агентств

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Федеральное агентство по туризму создаст реестр турагентств на базе уже существующего реестра туроператоров. Об этом 20 августа сообщает «РИА Новости», ссылаясь на заявление руководителя Ростуризма Зарины Догузовой в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

По словам Догузовой, реестр для туристических агентств останется бесплатным.

«Создаваться он будет в Ростуризме на базе уже существующего реестра туроператоров, и будет он абсолютно бесплатный для участников рынка», — сказала глава Ростуризма и подчеркнула, что по мнению ведомства, такой реестр «повысит прозрачность».

Помимо этого, Догузова отметила необходимость обеспечения комфортного и безопасного отдыха россиян за рубежом.

9 июля Ростуризм исключил из единого федерального реестра туристических операторов компанию ООО «Центр туризма «Согласие», связанную с владельцами «Натали Турс». Причина исключения — отзыв лицензии у страховщика.

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