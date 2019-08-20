Ростуризм займется созданием реестра туристических агентств
Федеральное агентство по туризму создаст реестр турагентств на базе уже существующего реестра туроператоров. Об этом 20 августа сообщает «РИА Новости», ссылаясь на заявление руководителя Ростуризма Зарины Догузовой в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».
По словам Догузовой, реестр для туристических агентств останется бесплатным.
«Создаваться он будет в Ростуризме на базе уже существующего реестра туроператоров, и будет он абсолютно бесплатный для участников рынка», — сказала глава Ростуризма и подчеркнула, что по мнению ведомства, такой реестр «повысит прозрачность».
Помимо этого, Догузова отметила необходимость обеспечения комфортного и безопасного отдыха россиян за рубежом.
9 июля Ростуризм исключил из единого федерального реестра туристических операторов компанию ООО «Центр туризма «Согласие», связанную с владельцами «Натали Турс». Причина исключения — отзыв лицензии у страховщика.