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Названы самые бюджетные направления осенних путешествий для россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Эксперты из онлайн-агентства путешествий Biletix рассказали о самых бюджетных направлениях для россиян этой осенью. Об этом 20 сентября сообщает RT.

Так, самым недорогим направлением стало Москва — Минск, где авиабилеты туда и обратно обойдутся в 6,5 тыс. рублей. В пределах 10 тыс. рублей будет стоить путешествие в Ереван из Краснодара и Ростова-на-Дону, а также в греческий город Салоники из Москвы.

До 15 тысяч рублей можно найти билеты в Ереван, Стамбул, Рим, Прагу и Милан.

Если говорить о внутренних поездках, то дешевле всего будет стоить билет из Калуги в Минеральные Воды и обратно — 2,9 тыс. рублей. Также дешевле 5 тыс. рублей обойдутся и билеты из Москвы в Махачкалу, из Калуги в Сочи и из Краснодара в Санкт-Петербург.

16 сентября россияне назвали предпочитаемые направления для отдыха.

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