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Таиланд откажется от въездных анкет для туристов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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В ближайшие три месяца Таиланд выведет из обращения так называемые «белые карточки» или «Формы ТМ6» для туристов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на тайские СМИ.

По словам заместителя генерального секретаря администрации премьер-министра Таиланда Кобсака Пхутракуна, туристам больше не придется заполнять въездные анкеты. Нововведения коснутся и подачи иммиграционных документов, которые теперь можно будет заполнить в онлайн-режиме.

Отмечается, что отказ от «белых карточек» связан с нехваткой места для их складирования. При этом ежегодно количество туристов увеличивается.

«Через два-три месяца жизнь (туристов — Ред.) в Таиланде станет значительно легче», — заявил Пхутракун.

28 августа стали известны самые популярные направления для отдыха в бархатный сезон.

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