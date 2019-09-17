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Дипломат рассказал о причинах гибели россиян на отдыхе в Турции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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88 россиян погибли на отдыхе в Турции с начала мая. Такие цифры привел советник консульского департамента МИД РФ Антон Скворцов во вторник, 17 сентября.

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Часто причиной гибели туристов становится их собственная неосторожность, отметил дипломат. «Сев в самолет, они сразу полностью расслабляются», — цитирует его «Интерфакс».

В последнее время россияне все чаще попадают в ДТП в Турции, подчеркнул Скворцов. Часто причиной становится отличие местных правил дорожного движения от российских.

Несчастья происходят в том числе с детьми, из-за того что родители слишком полагаются на персонал отеля. Взрослые нередко «злоупотребляют режимом «всё включено» и после этого падают с лестниц или тонут в бассейнах. Статистику несчастных случаев также пополняют пожилые люди, женщины на последних сроках беременности и любители экстремального спорта.

«Плохо то, что некоторые граждане не осознают необходимость приобретения страховки перед выездом и в результате сталкиваются с большими расходами», — подчеркнул Скворцов. По его словам, дипломаты готовы оказать поддержку в кризисной ситуации, но туристам всё же необходимо помнить, что «Турция — другая страна с другими законами».

16 сентября в Анталье погиб россиянин 2001 года рождения, занимавшийся парасейлингом (полетом на парашюте за катером). В происшествии также пострадала мать юноши. Причиной смерти туриста стал отрыв каната, которым парашют был привязан к судну.

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