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Названы самые популярные направления для отдыха в бархатный сезон

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Эксперты Ассоциации туроператоров России назвали самые популярные направления среди россиян для отдыха в бархатный сезон. Об этом в среду, 28 августа, сообщает «РИА Новости».

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В сентябре-октябре 2019 года самыми популярными направлениями у соотечественников стали Турция, Россия, Тунис, Испания и Кипр. Немного ниже спрос на поездки в Италию, Грецию, Черногорию, Таиланд и Вьетнам.

По данным «Газеты.ру», бронирование туров на этот период выросло на 15-20% по сравнению с 2018 годом. Это связано со снижением стоимости цен на отдых в бархатный сезон, а россияне хотят провести время на море.

Высоким спросом при заказе отдыха на эти месяцы пользуются отели 4-5 звезд, так как в них наблюдается сезонное снижение цен.

По состоянию на середину августа спрос на внутрироссийские поездки в бархатный сезон упал на 20% по сравнению с прошлым годом, а средний чек вырос на 18%. Симферополь, как и в прошлом году, остается самым востребованным направлением.

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