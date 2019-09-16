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Россиянин погиб в Турции из-за оторвавшегося от катера парашюта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россиянин умер в турецкой Анталье от травм, полученных во время занятий парасейлингом (полет на парашюте за катером). Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщили в генконсульстве РФ в Турции.

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«Российский гражданин 2001 года рождения, несмотря на усилия врачей, скончался вчера от полученных травм», — цитирует слова собеседника ТАСС.

Отмечается, что также в результате инцидента пострадала мать погибшего. Она была выписана из больницы накануне. Сейчас ведется расследование инцидента, арестованы два гражданина Турции.

Об инциденте стало известно 14 сентября. Сообщалось, что по неизвестным причинам произошел обрыв каната, соединяющего парашют с катером. Сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья на берегу. Они получили травмы различной степени тяжести, один из пострадавших был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

11 сентября посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что 88 россиян скончались в Турции с начала туристического сезона в 2019 году, что связано с ростом турпотока из РФ.

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