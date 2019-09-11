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Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Летом 2019 года в Турции значительно выросло число страховых случаев с российскими туристами. Об этом сообщили в дочерней страховой компании Сбербанка — «Сбербанк страхование».

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«По сравнению с летом прошлого года общее число обращений застрахованных из этой страны выросло на 80%», — говорится в пресс-релизе страховщиков, поступившем в среду, 11 сентября, в «Известия».

Так, с июня по август 2019 года в «Сбербанк страхование» в связи со страховым случаем обратилось около 1,7 тыс. россиян, находящихся в Турции на отдыхе. Общее количество обращений в компанию по страхованию выезжающих в этом летнем сезоне увеличилось почти на 30% и составило около 7 тыс.

«Существенный рост обращений застрахованных туристов из Турции мы связываем с увеличившимся турпотоком в эту страну. Это одно из самых популярных направлений среди наших туристов», — рассказала руководитель управления по развитию личного страхования компании Елена Кошелева. По ее словам, страховых случаев, связанных со смертью клиентов, в «Сбербанке страхование» этим летом не было.

Также растет число путешественников, приобретающих страховые полисы. За семь месяцев 2019 года количество подобных договоров выросло на 23%.

«Отправляясь в путешествие за границу, страховая компания «Сбербанк страхование» рекомендует заранее изучить информацию о государстве пребывания: политическую обстановку, климатические условия, законы и обычаи, особенности поведения в общественных и иных местах», — напомнила она.

Страховку, ксерокопию паспорта и карточку с контактами отеля всегда надо иметь с собой во время прогулок. О произошедшем страховом случае надо как можно скорее сообщить по телефону, указанному в полисе.

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов добавил, что в Турции с начала туристического сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. По мнению дипломата, это объясняется растущим туристическим потоком из России.

Россияне в 2019 году установили рекорд по посещаемости Турции и заняли первое место по числу иностранных прибытий. С января по июнь Турцию посетили более 2,7 млн российских туристов. Эти показатели на 13,9% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

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