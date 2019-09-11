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Посол назвал число умерших в 2019 году на отдыхе в Турции россиян

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Фото: TASS/Zuma/Diego Cupolo
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Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что 88 россиян скончались в Турции с начала туристического сезона в 2019 году, что связано с ростом турпотока из РФ.

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По его словам, также было зафиксировано порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Ерхов указал, что в 2018 году Турцию посетили около 6 млн россиян, тогда как в нынешнем, согласно прогнозу, этот показатель вырастет.

Он подчеркнул, что российские и турецкие ведомства принимают необходимые меры для обеспечения безопасности туристов, пресечения возникновения несчастных случаев.

Дипломат выразил надежду, что совместными усилиями удастся «переломить негативную тенденцию». При этом причины происходящего он назвал самыми банальными.

«Речь идет о людях преклонного возраста, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, — сказал Ерхов «РИА Новости». — Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое».

Он также отметил, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с туристами, и призвал соблюдать правила дорожного движения.

Посол напомнил, что «употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев, и, соответственно, финансовые расходы ложатся на самих пострадавших и их близких».

Россияне в 2019 году установили рекорд по посещаемости Турции и заняли первое место по числу иностранных прибытий. С января по июнь Турцию посетили более 2,7 млн российских туристов. Эти показатели на 13,9% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

30 июля директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, комментируя летальные исходы в Турции с участием россиян, в числе прочих причин назвал «экстремальные климатические условия, к которым люди адаптироваться не успевают».

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