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Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции

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Фото: Global Look Press/Pavel Paprskar
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Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) на юге Турции.

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Как сообщило в субботу, 14 сентября в Facebook генконсульство РФ в Анталье, по неизвестным причинам произошел обрыв каната, соединяющего парашют с катером.

Сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья на берегу. Они получили травмы различной степени тяжести в результате падения с высоты.

Отмечается, что россияне были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших остается крайне тяжелым. Обстоятельства инцидента выясняются.

11 сентября посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что 88 россиян скончались в Турции с начала туристического сезона в 2019 году, что связано с ростом турпотока из РФ.

Россияне в 2019 году установили рекорд по посещаемости Турции и заняли первое место по числу иностранных прибытий. С января по июнь Турцию посетили более 2,7 млн российских туристов.

30 июля директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, комментируя летальные исходы в Турции с участием россиян, в числе прочих причин назвал «экстремальные климатические условия».

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