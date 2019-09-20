Краснодарский край и Крым обогнали Турцию по итогам летнего отдыха

Курорты Краснодарского края и Крыма пользовались наибольшей популярностью среди россиян прошедшим летом, обогнав по посещаемости Турцию. Это следует из рейтинга курортных направлений, составленного аналитиками портала ТурСтат.

Как сообщается на сайте Министерства курортов и туризма Крыма 20 сентября, Краснодарский край для отдыха прошедшим летом выбрали 10,5 млн россиян, полуостров — 5 млн, а Турцию — 3,5 млн человек.

Как правило, наибольшей популярностью в Краснодарском крае пользовались курорты Сочи, Анапы, Геленджика и Ейска.

В Крыму туристы чаще всего останавливались в Ялте, Алуште, Феодосии, Евпатории и Алупке.

Как отмечал глава республики Сергей Аксенов, летом 2019 года полуостров посетили на 11% больше туристов, чем летом 2018-го.

12 августа на Крымском мосту был зафиксирован новый рекорд суточного трафика — за тот день по мосту проехало почти 36 тыс. машин.

Ранее в сентябре эксперты назвали самые бюджетные направления текущей осени.