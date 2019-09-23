Власти рассказали о росте турпотока в Москву

Министр правительства Москвы, глава департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин рассказал о росте турпотока в столицу. По его словам, за последние девять лет данный показатель увеличился «практически на 70%».

Как отметил Черёмин, особо заметен рост числа туристов из прибалтийских республик.

«Конечно же, в силу немногочисленного населения он не сопоставим с туристическим потоком, который направляется из Москвы, из России в Эстонию или в Латвию, потому что Прибалтика — одно из традиционно привлекательных мест не только для проведения досуга, но и для рекреационного туризма», — цитирует министра «РИА Новости».

О росте турпотока также свидетельствует увеличение количества авиарейсов, а также загруженность направлений железнодорожного транспорта и автодорог.

В сентябре CNN включила Москву в топ-10 лучших осенних направлений для путешествий. В частности, телеканал посоветовал туристам посетить парки «Царицыно» и «Коломенское».

Ранее в столичном комитете по туризму составили портрет типичного гостя Москвы.