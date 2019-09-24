Минкульт поручил ограничить доступ тургрупп из Китая в Царское Село

Министерство культуры России поручило урегулировать поток иностранных туристов в государственный музей-заповедник «Царское Село» в Петербурге. Об этом 24 сентября заявила статс-секретарь — замглавы ведомства Алла Манилова.

По ее словам, в Минкультуры все чаще обращаются россияне с жалобами, что из-за большого наплыва иностранцев не могут попасть на территорию музея-заповедника. В первую очередь речь идет о туристических группах из Китая.

«Они едут, пускай едут, молодцы, это укрепляет отношения наших стран. Но мы не можем оставлять этот доступ, если он требует полной изоляции российских туристов от «Царского Села», — цитирует статс-секретаря «РИА Новости».

Манилова предложила выделить отдельные дни для китайских туристов и определить часы для посещения самостоятельными туристами, пишет «Газета.ру».

Директор «Царского Села» Ольга Таратынова, в свою очередь, отметила, что администрация старается соблюдать безопасную норму в 800 человек, одновременно находящихся на территории, после чего ограничивает вход. В прошлом году желающим попасть в комплекс приходилось стоять по два часа в очереди, а в текущем — уже по четыре.

Дефицит билетов спровоцировал перепродажу спекулянтами по завышенным ценам, что вынудило руководство музея ввести продажу по паспортам и временным слотам. Такая мера будет действовать со следующего года, уточняет «Интерфакс».

Ранее в марте российские власти рассматривали возможность упростить правила въезда для тургрупп из Китая. В частности, предлагалось снизить требования к числу человек в группах, приезжающих в рамках безвизовых краткосрочных поездок.