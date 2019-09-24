Дочернее предприятие Thomas Cook попросило помощи у немецких властей

Дочернее предприятие обанкротившейся туристической компании Thomas Cook в Германии попросило у кредиторов и властей ФРГ помощи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 24 сентября, на сайте Thomas Cook GmbH.

«Руководство ведет интенсивные переговоры с возможными кредиторами и всеми компетентными органами на правительственном уровне в Берлине и Висбадене, чтобы продолжить деятельность Thomas Cook GmbH», — сказано в сообщении.

Если переговоры не дадут результата, власти вынуждены будут признать неплатежеспособной не только Thomas Cook GmbH, но и ряд других связанных с британской фирмой компаний.

23 сентября стало известно о ликвидации Thomas Cook — старейшей британской туркомпании. На тот момент за рубежом находились около 600 тыс. клиентов компании, 150 тыс. из которых — британцы.

Из-за сильной конкуренции и падения прибыли у компании образовались серьезные долги. В июле фирма планировала провести рекапитализацию и получить £200 млн для их погашения, однако эти планы провалились.