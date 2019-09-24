Прямой эфир

Дочернее предприятие Thomas Cook попросило помощи у немецких властей

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дочернее предприятие обанкротившейся туристической компании Thomas Cook в Германии попросило у кредиторов и властей ФРГ помощи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 24 сентября, на сайте Thomas Cook GmbH.

Конец конторы Кука: как разорился старейший туроператор в мире
Россиян коллапс Thomas Cook не затронул. А у кого-то есть шанс отлично заработать

«Руководство ведет интенсивные переговоры с возможными кредиторами и всеми компетентными органами на правительственном уровне в Берлине и Висбадене, чтобы продолжить деятельность Thomas Cook GmbH», — сказано в сообщении.

Если переговоры не дадут результата, власти вынуждены будут признать неплатежеспособной не только Thomas Cook GmbH, но и ряд других связанных с британской фирмой компаний.

23 сентября стало известно о ликвидации Thomas Cook — старейшей британской туркомпании. На тот момент за рубежом находились около 600 тыс. клиентов компании, 150 тыс. из которых — британцы.

Из-за сильной конкуренции и падения прибыли у компании образовались серьезные долги. В июле фирма планировала провести рекапитализацию и получить £200 млн для их погашения, однако эти планы провалились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У британца Томаса Кука сорвалась свадьба из-за банкротства Thomas Cook
Посольство РФ процитировало Маршака в посте о крахе туроператора Thomas Cook

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019