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Старейший туроператор мира объявил о своей ликвидации

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Фото: Global Look Press/Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com
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В Великобритании старейшая туристическая компания Thomas Cook Group, которая была основана в 1841 году, объявила о ликвидации. Об этом 23 сентября сообщило агенство Reuters.

Генеральный директор компании Питер Фанкхаузер выразил свои сожаления в связи с провалом планов по рекапитализации и банкротством туроператора, который в итоге задолжал £1,7 млрд.

На данный момент за рубежом находятся около 600 тыс. клиентов компании, 150 тыс. из которых — британцы и их необходимо в ближайшее время вернуть в страну. Отмечается, что репатриация этих граждан может обойтись государству в £600 млн.

Издание Financial Times отмечает, что банкротство компании оставит без работы 21 тыс. человек по всему миру, в том числе 9 тыс. в Британии.

В июле компания планировала провести рекапитализацию и получить еще £200 млн для погашения догов. Задолженности образовались в результате сильной конкуренции и падения прибыли.

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