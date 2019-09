Посольство РФ процитировало Маршака в посте о крахе туроператора Thomas Cook

Посольство России в Лондоне выразило сожаление в связи с банкротством британского туроператора Thomas Cook, считавшейся старейшей туристической фирмой в мире.

Диппредставительство процитировало сатирическую поэму знаменитого советского поэта, критика и литературного переводчика Самуила Маршака «Мистер Твистер», где упоминается Thomas Cook, пишет «Федеральное агентство новостей». Произведение начинается со строчек «Есть за границей контора Кука. Если вас одолеет скука и вы захотите увидеть мир — остров Таити, Париж и Памир...»

«Печально узнать о крахе Thomas Cook — компании, которую в СССР сделал известной Самуил Маршак еще в 1933 году», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Sad to hear about collapse of #ThomasCook, the company made famous in the USSR by Samuil #Marshak back in 1933. pic.twitter.com/fhKeAexlch