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Посольство РФ процитировало Маршака в посте о крахе туроператора Thomas Cook

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Посольство России в Лондоне выразило сожаление в связи с банкротством британского туроператора Thomas Cook, считавшейся старейшей туристической фирмой в мире.

Диппредставительство процитировало сатирическую поэму знаменитого советского поэта, критика и литературного переводчика Самуила Маршака «Мистер Твистер», где упоминается Thomas Cook, пишет «Федеральное агентство новостей». Произведение начинается со строчек «Есть за границей контора Кука. Если вас одолеет скука и вы захотите увидеть мир — остров Таити, Париж и Памир...»

«Печально узнать о крахе Thomas Cook — компании, которую в СССР сделал известной Самуил Маршак еще в 1933 году», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее в этот же день в Великобритании старейшая туристическая компания Thomas Cook Group, основанная в 1841 году, объявила о принудительной ликвидации и прекращении деятельности, напоминает RT.

К соответствующему решению совет директоров привел провал переговоров с кредиторами — компания задолжала им £1,7 млрд. Компания прекратила все полеты, а также аннулирует бронирования и туры.

На данный момент за рубежом находятся около 600 тыс. клиентов компании, 150 тыс. из которых — британцы, и их необходимо в ближайшее время вернуть в страну. Репатриация этих граждан может обойтись государству в £600 млн.

С 2011 года Thomas Cook владеет российским «Интуристом» как дочерним предприятием. В 2019 году оператор объявил о покупке еще одного российского туроператора — компании «Библио-Глобус».

Исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин заявил, что банкротство британского туроператора не затронет россиян.

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