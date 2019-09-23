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В «Интуристе» заявили о продолжении выполнения обязательств перед туристами

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Банкротство Thomas Cook не затронет россиян. Об этом в понедельник, 23 сентября, заявил исполнительный директор «Интуриста», дочерней компании британского туроператора Сергей Толчин.

«Мы операционно независимы от Thomas Cook, у нас отдельный контрактинг, своя принимающая сторона. Туристы летают на отдых и возвращаются, их это никак не затронет», — приводит его слова «Интерфакс».

При этом он отметил, что новость о банкротстве британской компании скажется на всей туриндустрии в целом. В настоящее время в России ждут, когда ситуация с Thomas Cook прояснится, сообщает телеканал «360».

«Туроператор «Интурист» осуществляет собственный контрактинг отелей, имеет собственные финансовые гарантии и собственную контрактную перевозку. Это означает, что компания продолжит выполнять все свои обязательства перед туристами и партнерами», — цитирует заявление компании RNS.

Ранее в этот же день в Великобритании старейшая туристическая компания Thomas Cook Group, основанная в 1841 году, объявила о принудительной ликвидации и прекращении деятельности.

К соответствующему решению совет директоров привел провал переговоров с кредиторами — компания задолжала им £1,7 млрд. Компания прекратила все полеты, а также аннулирует бронирования и туры.

На данный момент за рубежом находятся около 600 тыс. клиентов компании, 150 тыс. из которых — британцы, и их необходимо в ближайшее время вернуть в страну. Репатриация этих граждан может обойтись государству в £600 млн.

С 2011 года Thomas Cook владеет российским «Интуристом» как дочерним предприятием. В 2019 году оператор объявил о покупке еще одного российского туроператора — компании «Библио-Глобус».

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