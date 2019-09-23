У британца Томаса Кука сорвалась свадьба из-за банкротства Thomas Cook

Житель Хакнела (Великобритания) Томас Кук остался без свадьбы из-за банкротства туроператора Thomas Cook. Бракосочетание должно было состояться на греческом острове Родос 27 сентября.

Кук и его невеста Амелия Бинч вылетели к месту свадьбы 18 сентября. Гости, включая шафера, должны были прилететь позже, также через Thomas Cook. Однако паре сообщили, что церемония может не состояться, так как всё ее обслуживание входило в пакет услуг туроператора, сообщает Nottinghamshire Live.

Планировалось, что молодожены вернутся на родину 3 октября, но им сказали быть готовыми к вылету в любой день.

По словам Кука, турфирма пообещала ему сюрприз как своему тезке, но он ожидал чего-то другого.

Планирование свадьбы заняло два года и обошлось в £10 тыс. (около $ 12 тыс.), отметила Бинч. По ее словам, она теперь не знает, удастся ли им с Куком пожениться.

Будущие молодожены вместе уже 12 лет, у них две дочери, отмечает издание. Они хотели устроить свадебную церемонию именно на греческих островах в том числе потому, что это дешевле, чем в родной Великобритании.

Thomas Cook — старейший туроператор в мире, работавший с 1841 года, объявил о ликвидации ранее 23 сентября. Долг компании составил £1,7 млрд. Около 600 тыс. клиентов оператора остались за рубежом. Примерно четверть из них — британцы, их возвращение может обойтись государству в £600 млн.