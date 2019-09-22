Названа отличительная черта российских туристов от иностранных

Большая часть туристов из России считают важной частью путешествий «возможность расслабиться». Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования сервиса Booking.com в воскресенье, 22 сентября.

Опрос проводился среди более 53 тыс. пользователей из 31 страны. Участникам исследования предлагалось оценить по десятибалльной шкале наиболее важные для них аспекты во время поездки. Выяснилось, что россияне помимо отдыха (его высоко отметили 90% респондентов) также ценят и возможность «отвлечься от повседневных дел» (83%).

Помимо этого 47% опрошенных ответили, что едут в путешествие в места, где еще не был никто из их друзей, 42% участников исследования отметили важным «переживание приятных моментов из прошлого». Последний пункт был также популярен у 73% опрошенных из Аргентины.

В то же время желанием отвлечься от повседневности отличились пользователи из Японии, Германии и Гонконга. Данный критерий был популярен у 66%, 72% и 80% опрошенных соответственно.

Большинству путешествующих из Индии (77%) и из Китая (79%) важнее всего на время отдыха «пожить в простой обстановке». А для индонезийцев (75%) и филиппинцев (80%) туризм — возможность продемонстрировать свой социальный статус и также побывать в месте, куда еще не ездил никто из их друзей.

20 сентября сообщалось Москва вошла в рейтинг 10 лучших осенних туристических направлений по версии телеканала CNN.