Москва вошла в топ-10 лучших осенних направлений по версии CNN

CNN включил Москву в топ-10 лучших осенних направлений. Об этом в пятницу, 20 сентября сообщается на сайте телеканала.

«Рассмотрим поездку в Москву, в которой есть неожиданно прекрасные места для осенних оттенков. Некоторые бывшие царские поместья был преобразованы в большие общественные парки», — говорится в тексте публикации. Среди мест, которые стоит посетить в Москве, были перечислены парки Царицыно и Коломенское.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал рейтинг CNN, сказав, что эти парки «действительно чудесные».

Согласно информации на сайте мэра Москвы, столица входит в двадцатку самых посещаемых городов Европы, а туристический поток за восемь лет вырос почти вдвое.

В 2018 году Москву посетили более 23,5 млн человек: 5,5 млн из них — иностранцы, приводится в публикации статистика. Отмечается, что наибольшее количество иностранцев приехало из Китая, а второе место досталось туристам из Германии. Франция, Израиль и США заняли третье, четвертое и пятое места соответственно.

16 сентября сообщалось, что, согласно данным аналитического центра НАФИ, жители России больше всего хотели бы побывать в Италии, Франции, США и Турции. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.