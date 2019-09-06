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Названы самые популярные и затратные направления у туристов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Эксперты международной платежной системы Mastercard Global Destination Cities Index рассказали, куда чаще сего ездят туристы, а также назвали места, где они оставляют больше всего денег. Об этом 6 сентября сообщает «РИА Новости».

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Исследование показало, что на протяжении уже четырех лет Бангкок остается самым популярным направлением. Так, в прошлом году этот город посетило более 22 млн иностранцев. На второй и третьей позициях оказались Париж и Лондон — в оба города прибыло свыше 19 млн туристов.

Затем в список вошли Дубай, Сингапур, Куала-Лумпур, Нью-Йорк, Стамбул, Токио и Анталья.

Лидером же по туристическим расходам стал Дубай, где в день туристы тратят в среднем $553. Мекка оказалась на втором месте, третью строчку занял Бангкок.

В рейтинг также вошли российские города Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург. Москва заняла 80-е место — в прошлом году российскую столицу посетили 2,5 млн иностранных туристов, которые в среднем тратили $192 в день.

Санкт-Петербург занял 118-е место в рейтинге. В 2018 году его посетили 1,3 миллионов путешественников, которые тратили больше, чем в Москве, — $269 в день.

2 сентября Росстат назвал десять самых популярных туристических направлений у россиян.

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