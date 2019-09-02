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Росстат назвал 10 самых популярных туристических направлений у россиян

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Турция стала самым популярным туристическим направлением у россиян в первом полугодии 2019 года. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на данные Росстата.

По данным специалистов, с начала года в Турции отдохнули 2,649 млн россиян. Вторым по популярности курортом стала Абхазия, куда съездили 1,852 млн граждан. В Российском союзе туриндустрии уточнили, что второе место Абхазии могли обеспечить граждане этой страны с российскими паспортами.

Третьей по популярности стала Финляндия, где побывали 1,644 российских туристов. Также в десятку самых популярных направлений вошли: Казахстан (1,371 млн), Китай (1,077 млн), Украина (1,057 млн), а также Эстония, Таиланд, Грузия и Германия.

В Росстате подчеркнули, что в общей сложности всего за указанный период с туристическими целями в разные страны выехало почти 20 млн граждан России, пишет НСН.

30 августа сообщалось, что страховщики рассказали о жалобах россиян на отдыхе за рубежом. Чаще всего российские путешественники обращаются за медицинской помощью из-за укусов обезьян.

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