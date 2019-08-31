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Матвиенко поддержала введение туристического сбора в Санкт-Петербурге

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала правильным предложение ввести туристический сбор в Санкт-Петербурге. Об этом она заявила в субботу, 31 августа.

По словам спикера верхней палаты парламента, туристический сбор широко распространен в мире. «Важно только, чтобы была целевая статья и эти средства расходовались только на реставрацию, сохранение памятников истории и культуры», — подчеркнула она.

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Приоритетной задачей Матвиенко назвала сохранение исторического и культурного наследия Петербурга. По ее мнению, в программе должен участвовать не только город, но и федеральные власти, отмечает ТАСС.

«У нас агрессивный климат, и раз в 5–7 лет надо заниматься обновлением фасадов, чтобы не допускать разрушения исторических зданий», — пояснила она. Для этого необходимо проводить сложную работу — реставрацию, расчистку, требуются специальные краски.

Туристический потенциал Петербурга далеко не исчерпан, выразила уверенность спикер Совета Федерации.

В апреле стало известно, что иностранцы, приезжая в Санкт-Петербург, должны будут заплатить туристический сбор в размере 100 рублей в сутки.

В прошлом году Санкт-Петербург посетили 3,9 млн иностранных туристов, в 2019-м эта цифра должна превысить 4 млн.

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