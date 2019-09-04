Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов

Эксперты Всемирного экономического форума (WEF) заявили, что Финляндия стала самой безопасной для туристов страной мира в рамках международного рейтинга туристической конкурентоспособности The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что лидерами рейтинга также стали Исландия и Оман. В первой десятке оказались Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия, во второй десятке значатся Катар, Эстония, Япония, Австрия, Словения, Испания, Норвегия, Чехия, Австралия и Бруней.

По данным специалистов, Россия оказалась на 98-м место по безопасности для туристов. Отмечается, что в 2017 году РФ занимала позицию на 11 строчек ниже.

Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Ранее 4 сентября аналитики британского журнала Economist — Economist Intelligence Unit столица Австрии Вена второй год подряд возглавила рейтинг лучших для жизни городов. Всего в рейтинге издания упомянуты города 140 государств. На втором месте находится Мельбурн, который был лидером два года назад. Третью позицию занял Сидней. Таким образом, два города Австралии заняли ведущие позиции в рейтинге лучших для жизни городов мира.

Список составляли по нескольким показателям: учитывалась стабильность развития, культура, экология, здравоохранение, образование и инфраструктура.