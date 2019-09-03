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Названа лучшая страна для путешествий по дикой природе

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Фото: Global Look Press/Gerhard Zwerger-Schoner
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Лучшей страной для путешествий по дикой природе в 2019 году признана Финляндия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на доклад международного агентства True Luxury Travel.

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Страна признана лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе благодаря высокому уровню экологической устойчивости, красивым ландшафтам, разнообразности и уникальности видов, а также усилиям по сохранению окружающей среды.

Агентство учитывало количество национальных парков, биоразнообразие, усилия государства по сохранению природы, риск исчезновения краснокнижных видов растений и животных и другие критерии.

В тройку лидеров также вошли Швеция и Бразилия. В десятку — Канада, США, Норвегия, Испания, Германия, Польша, Словения. Россия заняла в перечне 14-ю позицию, Латвия — 18-ю, Эстония на 19-м месте, Литва — на 48-м. Всего в списке насчитывается 60 государств, уточняет «Ридус».

2 сентября сообщалось, что Турция стала самым популярным туристическим направлением у россиян в первом полугодии 2019 года. С начала года на курортах страны отдохнули 2,649 млн граждан России. Вторым по популярности курортом стала Абхазия. Третьей по популярности стала Финляндия.

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