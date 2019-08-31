Ростуризм предупредил о негативном влиянии новых правил выдачи виз в Финляндию

Новые правила выдачи шенгенских виз в Финляндию могут оказать негативное влияние на турпоток в эту страну. Об этом сообщил замруководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергей Корнеев.

По его словам, любое усложнение режима получения виз отрицательно сказывается на туристических потоках. «Просто Финляндия из-за близости была страной первого въезда, чтобы получить визу и поехать в другие страны. Этот интерес первого въезда частично уйдет», — цитирует Корнеева в субботу, 31 августа, ТАСС.

В последнюю неделю очереди в визовом центре Финляндии в Санкт-Петербурге занимали несколько этажей, хотя ранее все посетители размещались в одном зале на третьем этаже. Сотрудники визового центра, дежурившие на этажах, не успевали отвечать на обращения посетителей.

Хельсинки с 1 сентября начнет запрашивать у граждан России при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как это прописано в директивах Евросоюза. В частности, к анкете должны быть приложены документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты; письменное описание маршрута, а также справка с места работы с информацией о зарплате, выписка из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.

До этого Финляндия требовала детальную документацию только в случае необходимости.

8 августа директор департамента консульских услуг министерства иностранных дел Финляндии Паси Туоминен восхитился спокойствием и воспитанностью россиян, которые стоят в больших очередях для подачи документов на получение визы.