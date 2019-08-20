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Россия не будет ужесточать визовые требования для Финляндии

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Фото: Depositphotos
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Россия не планирует вводить ужесточение визовых требований для граждан Финляндии в ответ на изменение правил выдачи виз для жителей РФ. Об этом «РИА Новости» 20 августа заявил директор российского консульского департамента МИДа Иван Волынкин.

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«С учетом подтвержденного конкретными практическими шагами стремления России к облегчению визовых процедур и полному устранению визовых барьеров для свободного передвижения, какого-либо ответного ужесточения процедуры получения виз для граждан Финляндии российской стороной не планируется», — пояснил он.

1 августа стало известно, что в Хельсинки максимально оттянули срок ужесточения требований к документам россиян для шенгенской визы, чтобы постараться не затронуть массовый сезон отпусков. С 1 сентября Финляндия будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза. В частности, к анкете должны быть приложены документы, подтверждающие проживание во время поездки, и проездные билеты; письменное описание маршрута, а также справка с места работы с информацией о зарплате, выписка из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России. Ранее такие документы в финских визовых центрах в России запрашивались в исключительных случаях.

В Госдуме РФ объяснили ужесточение Финляндией визовых требований для россиян влиянием властей Евросоюза и указали на добрососедские отношения России с Финляндией, которую посещает множество туристов из Санкт-Петербурга и других регионов РФ.

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