Тай в шалаше: чем тропическое королевство манит российских туристов

Говорим экзотика, подразумеваем Таиланд — для российского туриста именно эта страна была и остается одним из самых желанных уголков планеты, где всё по-другому. В фотогалерее «Известий» природа и культура западной части страны и острова Пхукет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
Вид со смотровой площадки горы Накакед на район Чалонг с его бухтой для катеров и яхт и на мыс Панва. Этот выступ суши в Андаманском море — самый неисхоженный туристами уголок острова, здесь расположены исследовательские центры биологов, но есть и отели для любителей остаться наедине с природой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
Храмовый комплекс Ват Чалонг на острове Пхукет. На территории религиозного центра хранится частица праха Будды, подаренная президентом Шри-Ланки тайскому королю Раме IX
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
Вид со смотровой площадки горы Накакед на район Чалонг и мыс Панва
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
«Поющий» песок — одно из чудес природы острова Пхукет. Наступаешь на такой, и он мелодично поскрипывает — всё дело в его составе. Ученые выяснили, что в белом песке, что разбросан на пляжах района Карон, количество кварца зашкаливает
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
Центром ночной жизни Пхукета можно смело назвать Патонг. Тут жизнь замирает лишь на несколько часов утром на рассвете — чтобы дворники успели убрать улицы. Здесь делают львиную долю выручки островные таксисты. Их малолитражные «каблучки» и скутеры, приспособленные для извоза, туристы называют тук-туками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
Бангла Роуд — главная ночная улица с многочисленными барами, кабаре и вечерними шоу в Патонге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
Танцовщицы варьете на Бангла Роуд в районе Патонг на Пхукете
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
За свежесть морепродуктов на Пхукете можно не беспокоиться — почти все гады морские еще живы во время покупки. На Патонге цены на продукты значительно выше, нежели в других частях острова. Особенно для иностранцев, которых местные называют «фаранга». К слову, за один тайский бат летом 2019 года давали чуть больше 2 российских рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
Бивни-привратники у фасада Каменного дворца слонов в парке «Фантазия» (FantaSea) на острове Пхукет. В грандиозном помещении, выполненном в стиле индийской архитектуры, разворачивается масштабное шоу с участием 400 актеров и 40 слонов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
Каждый квадратный метр парка «Фантазия» (FantaSea) рассказывает о культуре, обычаях и природе Таиланда. Желающие могут покататься на слонах или просто сфотографироваться на их фоне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
Сиамская кобра на ферме в районе Чалонг на Пхукете. Ядовитых змей используют в Таиланде не только в индустрии развлечений, но и в медицинских целях. Из яда и внутренностей пресмыкающихся изготавливают фармацевтическую продукцию, которую продают туристам за огромные деньги
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
Заклинатель змей демонстрирует опасный трюк — поцелуй смерти. Прикосновением он провоцирует сиамскую кобру на укус, но в решающий момент убирает лицо. После попадания яда этой змеи в тело человека, на спасение его жизни есть не более трех часов. К счастью, устроители шоу всегда на чеку, необходимый запас сыворотки имеется на ферме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
Молодой тайский моряк сопровождает группу туристов на один из островов в Андаманском море от пирса в Чалонге (Пхукет)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
Кругопряд-нефил — крупный паук, обитающий в джунглях Таиланда. Он плетет прочную паутину, которую используют даже рыбаки для изготовления приманок. Он токсичен, но яд его не представляет опасности для человеческой жизни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
Известняковая гора с пещерами (провинция Пханг Нга недалеко от Кхауалак), где еще тысячелетия назад укрывался от стихии человек. В середине позапрошлого столетия в пещерах был создан храмовый комплекс Суван Куха (Wat Suwan Khuha)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
Место для медитации на выходе из Большой пещеры храмового комплекса Суван Куха (провинция Пханг Нга)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
Статуя буддийского монаха в Пещерном храме обезьян Суван Куха (Wat Suwan Khuha) в провинции Пханг Нга (недалеко от Кхауалак). Это одно из древнейших культовых сооружений — археологи нашли здесь орудия труда, оставленные около 3-4 тыс. лет назад
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
Макаки, живущие в скалах по соседству храмом Суван Куха. Это дикие животные, которые могут проявить агрессию к туристам, вторгающимся в их личное пространство. Рядом со скалой можно купить излюбленные лакомства приматов бананы, орехи и другие фрукты, чтобы покормить обезьянок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
Прогулка на слонах в пригороде Кхаулака на материковой части Таиланда. Убийство этих красивых животных в стране преследуется по закону. На память о сафари турист может приобрести за символическую сумму фоторамку из переработанных и очищенных фекалий слона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иван Петров
Сплав по реке в национальном парке Као Сок к северу от региона Краби в континентальном Таиланде. Бамбуковый плот надежно выдерживает троих человек, включая проводника с шестом. Особенно впечатляет такое путешествие в первый час после заката солнца
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