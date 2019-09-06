Тай в шалаше: чем тропическое королевство манит российских туристов

За свежесть морепродуктов на Пхукете можно не беспокоиться — почти все гады морские еще живы во время покупки. На Патонге цены на продукты значительно выше, нежели в других частях острова. Особенно для иностранцев, которых местные называют «фаранга». К слову, за один тайский бат летом 2019 года давали чуть больше 2 российских рублей